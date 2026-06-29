Roma invasa dalle golf car, i residenti: "Vanno regolamentate"

Scoppia la polemica a Roma per le troppe golf car che ormai sembrano aver preso il sopravvento. A parlarne a "Morning News" sono i residenti, in collegamento dal rione Monti, che lamentano l'utilizzo in pieno centro di questi veicoli elettrici: "Sono diventate tantissime e sono fuori controllo, chiediamo di regolarizzare il tutto".
"Bisogna cercare di controllare il territorio. È diventato invivibile, una situazione impossibile. In tutto questo non so cosa succede nelle casse del comune del municipio dato che dal primo luglio anche i residenti dotati di auto elettriche dovranno pagare l'accesso e la circolazione nelle ZTL. Questo rione è allo stato brado, i marciapiedi non esistono e i pedoni rischiano tutti i giorni" spiega uno dei residenti. "Bisogna intervenire sul concetto di sicurezza perché le golf car stanno prendendo anche dei garage e il sovraccarico elettrico è notevole. Abbiamo già un eccesso energetico per i troppi B&B" aggiunge un'altra cittadina.
A intervenire a "Morning News" c'è anche il vicepresidente della Municipalità: "La presidente del municipio ha fatto una memoria di giunta che noi come consiglio condividiamo per affrontare la questione insieme ai cittadini. Una soluzione va individuata per una regolamentazione sia dall'alto con delle leggi nazionali sia a livello comunale".