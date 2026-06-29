Roma invasa dalle golf car, i residenti: "Vanno regolamentate"

"Bisogna cercare di controllare il territorio. È diventato invivibile, una situazione impossibile. In tutto questo non so cosa succede nelle casse del comune del municipio dato che dal primo luglio anche i residenti dotati di auto elettriche dovranno pagare l'accesso e la circolazione nelle ZTL. Questo rione è allo stato brado, i marciapiedi non esistono e i pedoni rischiano tutti i giorni" spiega uno dei residenti. "Bisogna intervenire sul concetto di sicurezza perché le golf car stanno prendendo anche dei garage e il sovraccarico elettrico è notevole. Abbiamo già un eccesso energetico per i troppi B&B" aggiunge un'altra cittadina.