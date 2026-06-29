L'Oms: "150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo" | Oggi picco delle temperature

L'afa continua a investire tutta l'Europa: previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Martedì arrivano le piogge. Secondo l'Oms, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. Un "killer silenzioso" visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte: a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate.