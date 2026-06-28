È un'ondata di caldo anomala e devastante, quella che ha investito il continente europeo da ormai una settimana. Secondo Meteo.it, a Milano si registrano temperature di 10 gradi più alte rispetto alla media storica. A Roma la differenza è di poco meno di 10, mentre a Parigi si arriva perfino a 20 gradi in più rispetto alla media. In tutte queste città la temperatura massima registrata è più alta delle città solitamente associate al grande caldo tropicale e all'alta umidità, come Bangkok in Thailandia.