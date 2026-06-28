DOMENICA ROVENTE
Caldo record, Milano e Roma come ai tropici | Sulle Alpi zero termico ai 5mila metri
L'anticiclone subtropicale è arrivato al suo picco. La temperatura dovrebbe superare i 40 gradi, per poi calare grazie a violenti temporali da lunedì
© IPA
L’eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. Tra il weekend del 27-28 giugno e lunedì 29 le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo, con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Sulle Alpi lo zero termico sarà ai 5mila metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18, schizzano gli accessi al pronto soccorso. In Europa, Francia e Spagna, da giorni alle prese con l'estrema afa, contano decine di morti. In Germania raggiunto il record di 41,5 gradi.
È un'ondata di caldo anomala e devastante, quella che ha investito il continente europeo da ormai una settimana. Secondo Meteo.it, a Milano si registrano temperature di 10 gradi più alte rispetto alla media storica. A Roma la differenza è di poco meno di 10, mentre a Parigi si arriva perfino a 20 gradi in più rispetto alla media. In tutte queste città la temperatura massima registrata è più alta delle città solitamente associate al grande caldo tropicale e all'alta umidità, come Bangkok in Thailandia.