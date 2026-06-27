La data di Bergamo domenica 28 giugno è stata cancellata. "Vi scrivo io, direttamente, perché non voglio fraintendimenti né che questa notizia venga raccontata in modo distorto", ha scritto sui social la Bertè. "Fermarmi è la cosa più difficile per me che vivo per stare sul palco con voi - ha aggiunto - ma è anche l’unica scelta seria e responsabile, e la prendo con la massima fermezza. Avrete tutte le info ufficiali per il rimborso dei biglietti. Grazie per l’affetto e la pazienza di sempre. Vi amo Loredana".