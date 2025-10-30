Logo Tgcom24
L'omaggio a Mia Martini

"This is me", Loredana Bertè: "Non ho mai superato la morte di Mimì" | Poi l'omaggio sulle note di "Almeno tu nell'universo"

La cantante ha ricordato la sorella scomparsa nel 1995 nel programma di Silvia Toffanin

30 Ott 2025 - 00:39
© Da video

© Da video

"Non ho mai superato la morte di Mimì". A "This is me", Loredana Bertè torna a parlare in televisione della morte della sorella Mia Martini, scomparsa il 12 maggio 1995. 

Il ricordo

 "Siamo partiti io, Mimì e Renato Zero. Andavamo in giro con l'autostop. E poi c'era Mimì: "Con Renato Zero eravamo inseparabili, lui dormiva a casa mia di nascosto dai suoi genitori - ha raccontato la cantante -, Mimì invece andava per la sua strada".

Bertè, a Silvia Toffanin, confida di vivere ancora oggi il trauma per la morte della sorella: "Era severa - ha detto -, io non ho mai superato la morte di Mimì. Il dolore non ha scadenze, da quel giorno non sono mai riuscita a superarla. Ancora oggi. La pensa constantemente. Dormo con un orsetto che ha la foto mia e di Mimì. Ce l'ho da quando avevo cinque anni e dorme con me tutte le notti e tutti i giorni.

L'omaggio -

 Al termine della puntata, Loredana Bertè si è esibita in un toccante omaggio dedicato proprio alla sorella. La cantante infatti ha interpretato, insieme all'ex vincitore di "Amici" Alberto Urso, uno dei brani di Mia Martini che ha segnato la storia della musica italiana: "Almeno tu nell'universo".

