"This is me", Loredana Bertè: "Non ho mai superato la morte di Mimì" | Poi l'omaggio sulle note di "Almeno tu nell'universo"

Bertè, a Silvia Toffanin, confida di vivere ancora oggi il trauma per la morte della sorella: "Era severa - ha detto -, io non ho mai superato la morte di Mimì. Il dolore non ha scadenze, da quel giorno non sono mai riuscita a superarla. Ancora oggi. La pensa constantemente. Dormo con un orsetto che ha la foto mia e di Mimì. Ce l'ho da quando avevo cinque anni e dorme con me tutte le notti e tutti i giorni.