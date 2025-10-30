"This is me", Federica Pellegrini ricorda Alberto Castagnetti: "Sarà sempre con me"

"Sono passati tantissimi anni ormai, lui è mancato il 12 ottobre del 2009 però non c'è stato nessun giorno della mia vita in cui non ho pensato a lui - ha raccontato la campionessa del nuoto -. Un po' lo facevo perché nuotando in quella stessa piscina in cui lui mi ha cresciuto, lo vedevo lungo la striscia nera del fondo. Poi quando ho smesso di nuotare ho continuato a vivere nella sua città. Sono quelle persone che fanno da angeli nella vita, ti prendono per i capelli e ti ricostruiscono e poi se ne vanno via troppo presto. Lui però ci sarà sempre per me".