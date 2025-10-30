"This is me", Federica Pellegrini ricorda Alberto Castagnetti: "Sarà sempre con me"

La nuotatrice parla dell'allenatore che l'ha portata a vincere ovunque
"Sarà sempre con me". Così Federica Pellegrini ricorda Alberto Castagnetti, lo storico allenatore che l'ha accompagnata nei principali traguardi della sua carriera in vasca: un oro e un argento olimpico, 6 ori, 4 argenti e un bronzo ai mondiali di nuoto. E ancora 7 ori, 7 argenti e 6 bronzi agli Europei. Questa è solo una parte del Palmarès della "Divina".
Successi per cui Pellegrini ha sempre ringraziato una sola persona: Castagnetti. Durante la terza puntata di "This is me", la regina dello stile libero ha ricevuto la sorpresa della figlia del suo storico allenatore: Virginia. Quest'ultima le ha portato in regalo la t-shirt indossata dal padre dopo la vittoria dell'oro olimpico a Pechino: "Doveva arrivare a te", ha spiegato la figlia di Castagnetti. "Sono contenta di riuscire a portare il ricordo di Alberto - ha detto -, grazie per questa maglietta la conserverò come un'altra maglietta che indossavo in sala parto.
"Sono passati tantissimi anni ormai, lui è mancato il 12 ottobre del 2009 però non c'è stato nessun giorno della mia vita in cui non ho pensato a lui - ha raccontato la campionessa del nuoto -. Un po' lo facevo perché nuotando in quella stessa piscina in cui lui mi ha cresciuto, lo vedevo lungo la striscia nera del fondo. Poi quando ho smesso di nuotare ho continuato a vivere nella sua città. Sono quelle persone che fanno da angeli nella vita, ti prendono per i capelli e ti ricostruiscono e poi se ne vanno via troppo presto. Lui però ci sarà sempre per me".