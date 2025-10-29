"This is me", Buffon sull'esordio in Serie A del figlio Louis Thomas: "Mi ha anticipato"

L'ex portiere della Juventus e della Nazionale commenta il recente debutto del primogenito
© Da video
"Volevo fargli un'iniziazione da portiere, ma è stato bravo lui a dirmi di voler fare l'attaccante". Parla così Gigi Buffon del figlio Louis Thomas, attaccante del Pisa che ha fatto il suo esordio in Serie A nella sfida di campionato con il Bologna disputatasi lo scorso 5 ottobre. Buffon Junior ha giocato nel ruolo di esterno, rendendo orgoglioso l'ex portiere della Juventus e la mamma Alena Seredova.
Nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin, lo storico numero uno della Nazionale ha raccontato le proprie origini: "Nasco in una famiglia di grandi sportivi - ha detto Buffon nella clip di presentazione -, la nostra è stata una famiglia molto unita. Il mio primo tuffo è stato sulla neve. Sono diventato portiere per una folgorazione, poi sono andato direttamente al Parma". Il campione del mondo 2006 ha poi raccontato il suo esordio in campionato: "Quel giorno ero pervaso dalla gioia di far vedere al mondo chi era Buffon - ha spiegato -, l'esordio in Nazionale è stato nelle condizioni peggiori in cui giocare. Ognuno di noi ha un destino già scritto".
Poi, parlando del figlio, Buffon ha detto: "Si è permesso di anticiparmi di una settimana - ha scherzato riferendosi all'età in cui ha esordito in serie A -. Se rivivo quell'emozione? No, è maggiore perché noi siamo molto sfacciati per cui sappiamo che alla fine sappiamo badare a noi stessi mentre invece per i nostri figli li vediamo sempre un po' più fragili e abbiamo paura possa succedere qualcosa".