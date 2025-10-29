"This is me", Buffon sull'esordio in Serie A del figlio Louis Thomas: "Mi ha anticipato"

Nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin, lo storico numero uno della Nazionale ha raccontato le proprie origini: "Nasco in una famiglia di grandi sportivi - ha detto Buffon nella clip di presentazione -, la nostra è stata una famiglia molto unita. Il mio primo tuffo è stato sulla neve. Sono diventato portiere per una folgorazione, poi sono andato direttamente al Parma". Il campione del mondo 2006 ha poi raccontato il suo esordio in campionato: "Quel giorno ero pervaso dalla gioia di far vedere al mondo chi era Buffon - ha spiegato -, l'esordio in Nazionale è stato nelle condizioni peggiori in cui giocare. Ognuno di noi ha un destino già scritto".