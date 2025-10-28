Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Su Canale 5

"This is me", Silvia Toffanin conclude la trilogia del suo show evento

Mercoledì 29 ottobre in prima serata la terza e ultima puntata con tanti ospiti e tante storie 

28 Ott 2025 - 12:49
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Silvia Toffanin conclude la trilogia del suo show evento “This is me” mercoledì 29 ottobre in prima serata su Canale 5. Anche questa settimana la conduttrice celebra alcuni tra i migliori fuoriclasse del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo tra cui: Fiorella Mannoia, Gerry Scotti, Federica Pellegrini, Loredana Bertè e poi Alberto Urso, Alessandro Del Piero, Il Volo, Al Bano, Fabio Cannavaro, Samira Lui e Gianluigi Buffon.

Leggi anche

Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale 5 con "This Is Me"

"This is me", la réunion tra Lorella Cuccarini e Marco Columbro

Storia collettiva

  Un viaggio nella propria vita personale e professionale, fatto di impegno, dedizione, grandi soddisfazioni e traguardi raggiunti ricco di tante sorprese, momenti emozionanti, divertenti e inaspettati. Attraverso ricordi e aneddoti dei protagonisti Silvia Toffanin costruisce un intenso racconto che ripercorre momenti indimenticabili della cultura del nostro Paese e fa si che le esperienze personali diventino così parte di una storia collettiva
In studio l’immancabile Vincenzo De Lucia imitatore, attore e comico napoletano.

"This Is Me" leader della serata con oltre il 21% di share

1 di 39
© Ufficio Stampa Fascino
© Ufficio Stampa Fascino
© Ufficio Stampa Fascino

© Ufficio Stampa Fascino

© Ufficio Stampa Fascino

this is me
silvia toffanin
tv

Sullo stesso tema