"This Is Me" leader della serata con oltre il 21% di share
Mercoledì 29 ottobre in prima serata la terza e ultima puntata con tanti ospiti e tante storie
Silvia Toffanin conclude la trilogia del suo show evento “This is me” mercoledì 29 ottobre in prima serata su Canale 5. Anche questa settimana la conduttrice celebra alcuni tra i migliori fuoriclasse del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo tra cui: Fiorella Mannoia, Gerry Scotti, Federica Pellegrini, Loredana Bertè e poi Alberto Urso, Alessandro Del Piero, Il Volo, Al Bano, Fabio Cannavaro, Samira Lui e Gianluigi Buffon.
Un viaggio nella propria vita personale e professionale, fatto di impegno, dedizione, grandi soddisfazioni e traguardi raggiunti ricco di tante sorprese, momenti emozionanti, divertenti e inaspettati. Attraverso ricordi e aneddoti dei protagonisti Silvia Toffanin costruisce un intenso racconto che ripercorre momenti indimenticabili della cultura del nostro Paese e fa si che le esperienze personali diventino così parte di una storia collettiva
In studio l’immancabile Vincenzo De Lucia imitatore, attore e comico napoletano.
