Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale 5 con "This is me"

Silvia Toffanin conduce questo viaggio umano e professionale tra storie uniche e autentiche. A raccontarsi in questa prima puntata ci saranno Zlatan Ibrahimović, icona mondiale del calcio e simbolo di carisma e determinazione, vincitore di oltre trenta trofei e realizzatore di più di cinquecento gol nei club più prestigiosi d’Europa; Laura Pausini, popstar di fama internazionale con oltre 70 milioni di album venduti. Ha all’attivo più di 220 dischi di platino e ha vinto premi di prestigio mondiale tra cui un Golden Globe e un Grammy; Gigi D’Alessio, seguitissimo cantautore e musicista che ha collezionato 3 dischi di diamante e più di 100 dischi di platino. Con le sue canzoni continua a unire e coinvolgere intere generazioni e a riempire gli stadi e le piazze sia in Italia che all’estero. Solo nel 2025 ha registrato sold out con oltre 100mila persone presenti allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e in varie città europee, tra cui Bruxelles, Zurigo, Malta e Tirana.