Lo show è un viaggio per celebrare il talento e la determinazione di chi ha coltivato la propria passione ed è riuscito a trasformare la sua storia personale in un esempio per tanti
© Ufficio stampa
Da mercoledì 15 ottobre Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale 5 con "This is me". Lo show celebra talenti dello spettacolo, della musica e dello sport divenuti eccellenze nelle loro discipline. I protagonisti raccontano la loro storia, rivivono i momenti più importanti della loro carriera e le tappe di un percorso che li ha portati a far diventare il loro sogno realtà, la loro passione la loro professione.
Silvia Toffanin conduce questo viaggio umano e professionale tra storie uniche e autentiche. A raccontarsi in questa prima puntata ci saranno Zlatan Ibrahimović, icona mondiale del calcio e simbolo di carisma e determinazione, vincitore di oltre trenta trofei e realizzatore di più di cinquecento gol nei club più prestigiosi d’Europa; Laura Pausini, popstar di fama internazionale con oltre 70 milioni di album venduti. Ha all’attivo più di 220 dischi di platino e ha vinto premi di prestigio mondiale tra cui un Golden Globe e un Grammy; Gigi D’Alessio, seguitissimo cantautore e musicista che ha collezionato 3 dischi di diamante e più di 100 dischi di platino. Con le sue canzoni continua a unire e coinvolgere intere generazioni e a riempire gli stadi e le piazze sia in Italia che all’estero. Solo nel 2025 ha registrato sold out con oltre 100mila persone presenti allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e in varie città europee, tra cui Bruxelles, Zurigo, Malta e Tirana.
Ci saranno poi Alberto Tomba, campione olimpico di sci in grado di trasformare ogni gara in un evento nazionale che teneva incollata alla tv l’Italia intera per tifare per lui e festeggiare i suoi successi, tra cui: tre ori olimpici, due ori mondiali e 50 vittorie in coppa del mondo; Deborah Compagnoni, regina dello sci italiano tre volte campionessa olimpica, tre medaglie d’oro ai Campionati Mondiali del 1996 e 16 volte vincitrice nelle gare individuali della Coppa del Mondo, affermandosi così come una delle atlete più vincenti dello sci alpino italiano; Eleonora Abbagnato, simbolo dell’eleganza della danza classica nel mondo, Étoile dell’Opéra di Parigi e dal 2015 direttrice del Teatro e del corpo di ballo dell’Opera di Roma; Christian De Sica attore, regista e showman, figlio d’arte e volto simbolo della commedia all’Italiana, artista amato e celebrato da generazioni di spettatori per la sua versatilità nell’interpretare sia ruoli comici che profondi ed impegnati; Flavia Pennetta leggenda del tennis italiano, prima azzurra nella Top10 WTA e vincitrice degli US Open nel 2015.