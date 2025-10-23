"This is me", la réunion tra Lorella Cuccarini e Marco Columbro

"La prima volta che ho incontrato Lorella - racconta Columbro - mi dissero lavorerai con questa ragazza molto brava, una ballerina. L'appuntamento era in sala prove il giorno dopo alle 10 del mattino. Quando sono arrivato mi ha mostrato subito una coreografia di Fred Astaire e Ginger Rogers da replicare. Pensai: Non la farò mai! E lei subito mi rispose: Non ti preoccupare, 18 ore di prove al giorno e ce la fai" dice sorridendo il conduttore. "Il giorno dopo avevo i muscoli che buttavano latte, lei invece è tutta di gomma" conclude scherzando.