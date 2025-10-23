Logo Tgcom24
Nella seconda puntata

"This is me", la réunion tra Lorella Cuccarini e Marco Columbro

Il programma condotto da Silvia Toffanin celebra l'immensa carriera della showgirl con ospiti e aneddoti 

23 Ott 2025 - 09:16
© Da video

© Da video

Protagonista della seconda puntata di "This Is Me" Lorella Cuccarini ripercorre la sua carriera, lunga quarant'anni, insieme a grandi ospiti, sketch irriverenti, aneddoti e momenti particolarmente toccanti. A sorpresa in studio Silvia Toffanin invita a entrare Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti con i quali la conduttrice e ballerina ha lavorato in passato a programmi come "Odiens", "Paperissima" e "La Stangata".

"Cara Lorella, ti abbiamo portato un amico che è anche una vittima" dicono scherzando i due conduttori di "Striscia" annunciando Marco Columbro. "Questa è una réunion!" Esclama Silvia Toffanin. "Mi ha massacrato" dice entrando Columbro commentando ironicamente le gag del passato con la Cuccarini. 

"La prima volta che ho incontrato Lorella - racconta Columbro - mi dissero lavorerai con questa ragazza molto brava, una ballerina. L'appuntamento era in sala prove il giorno dopo alle 10 del mattino. Quando sono arrivato mi ha mostrato subito una coreografia di Fred Astaire e Ginger Rogers da replicare. Pensai: Non la farò mai! E lei subito mi rispose: Non ti preoccupare, 18 ore di prove al giorno e ce la fai" dice sorridendo il conduttore. "Il giorno dopo avevo i muscoli che buttavano latte, lei invece è tutta di gomma" conclude scherzando.

