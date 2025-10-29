"This is me", Del Piero: "La serie B dopo il Mondiale è stata traumatica"

Tra gli ospiti della terza puntata di "This is me" c'è stato Alessandro Del Piero. L'ex campione della Juventus ha parlato delle gioie della sua carriera in bianconero, soffermandosi in particolare sul momento più delicato della sua lunga esperienza con la Vecchia Signora: quella della retrocessione in Serie B nel 2006 dovuta allo scandalo Calciopoli, per di più arrivata dopo la vittoria della Coppa del Mondo a Berlino nella finale contro la Francia.
"Quello è stato un momento difficile, tosto - ha raccontato a Silvia Toffanin lo storico capitano e numero 10 -, però ne siamo usciti con una decisione presa serenamente. Non avevo dubbi, ero tranquillo anche se sapevo di andare tra virgolette all'inferno in una situazione totalmente nuova. Tra l'altro un mese prima alzavo la Coppa del Mondo, è stato molto traumatico".
Del Piero ha ricordato le difficoltà dei primi mesi in particolare: "Quello è stato il periodo più difficile - ha raccontato -, perché ci si portava dietro tanto di quello che è successo quell'estate ma fa parte del percorso. Ci sono dei momenti indimenticabile che il calcio fa vivere, a partire dalla Nazionale fino alla Juventus, e altri che invece ti mettono alla prova".