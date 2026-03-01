Dal finto pancione di Loredana Bertè a Morgan e Bugo: i fuori programma che hanno fatto storia a Sanremo
Cadute, scandali, proteste e microfoni muti: gli imprevisti memorabili sul palco dell'Ariston
Morgan e Bugo © Italy Photo Press
Musica, abiti, gossip. E pure tanti fuori programma. Sul palco dell'Ariston sono numerosi e memorabili gli imprevisti successi tra un'esibizione canora e l'altra. Tra cadute, proteste, bretelline ribelli e litigi inattesi, in 76 anni di Sanremo è successo davvero di tutto. Questi gli incidenti più famosi.
1983: Vasco contro il playback
Nel 1983 il Festival imponeva ancora ai cantanti di esibirsi in playback, mandando in onda la voce registrata in studio. Vasco Rossi, in concorso con "Vita Spericolata", abbandona il palco prima che la canzone sia terminata, mentre la sua voce continua a sentirsi e mostrando chiaramente il bluff. La canzone arriva penultima in classifica.
1986: il finto pancione di Loredana Bertè
Loredana Bertè sale sul palco dell'Ariston con un finto pancione, simulando una gravidanza che non c'era. Lo scandalo è immediato. Per il pubblico e per buona parte della stampa dell'epoca, si tratta di un affronto alla tradizione del Festival, Bertè non si scusa e non si spiega.
1987: la spallina di Patsy Kensit
1989: Elton John e il microfono muto
Elton John è tra i super ospiti internazionali più attesi di quell'edizione. Quando sale sul palco, però, il microfono smette di funzionare. Lui non si scompone: si alza dallo sgabello, prende un altro microfono e riprende a cantare come se nulla fosse accaduto.
1992: l'irruzione di Cavallo Pazzo e il suicida
Mario Appignani, noto al grande pubblico con il soprannome di "Cavallo Pazzo", era all'epoca uno dei disturbatori televisivi più temuti d'Italia, capace di irrompere in diretta nei programmi più seguiti. Nel 1992 tocca a Sanremo: Appignani riesce a salire sul palco dell'Ariston durante la diretta. A fermarlo è Pippo Baudo che lo blocca prima che la situazione possa degenerare ulteriormente. Nell'edizione del 1995 Pino Pagano sale sul palco minacciando di togliersi la vita. Baudo non aspetta i tecnici né la sicurezza: si avvicina, gli parla, lo convince a desistere.
2006: incidente con l'abito per Ilary Blasi
Durante la prima serata condotta da Giorgio Panariello, a Ilary Blasi l'abito si apre e un capezzolo fuoriesce due volte. Le immagini vengono rapidamente oscurate dalla regia ma non abbastanza da passare inosservate.
© Ansa
2007: la caduta di Michelle Hunziker
Michelle Hunziker co-conduce il Festival con Pippo Baudo. Durante una delle serate, l'abito lungo e la scalinata dell'Ariston si rivelano una combinazione pericolosa: Hunziker cade sul palco. Baudo le si avvicina e la aiuta a rialzarsi. Lei trasforma tutto in autoironia, strappa una risata al pubblico e continua la serata come se nulla fosse.
2010: l'orchestra si ribella
L'eliminazione di Malika Ayane per effetto del televoto, a sorpresa, scatena la protesta dei musicisti dell'orchestra: accartocciano gli spartiti e li lanciano sul palco, contestando apertamente la direzione artistica. Un gesto rarissimo nella storia della televisione italiana, in cui i professionisti "invisibili" del Festival rompono il silenzio e si fanno protagonisti.
© agenzia
2012: il tatuaggio di Belén
Belén Rodriguez è co-conduttrice di quell'edizione. Lo spacco dell'abito, durante una delle serate, rivela il tatuaggio di una farfallina nella zona pubica. Le immagini diventano immediatamente virali e il momento entra nella storia del Festival come uno dei più discussi e commentati, oscurando quasi del tutto le notizie sulle canzoni in gara.
2018: la finta caduta di Sabrina Impacciatore
Non tutte le cadute all'Ariston sono state accidentali. Nel 2018 Sabrina Impacciatore chiude la sua apparizione con un volo spettacolare sul palco, perfettamente inscenato. Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino la sorreggono prontamente, ma il pubblico — e i telespettatori a casa — ci mettono qualche secondo a capire se si tratti di un incidente vero o di una gag. La risposta è la seconda, ma l'effetto è quello di un momento di pura televisione: imprevedibile, divertente, perfettamente eseguito.
© ansa
2020: Morgan e la fuga di Bugo
Il caso più memorabile degli ultimi anni ha un prologo privato e un epilogo pubblico. Morgan e Bugo sono in gara insieme con il brano "Sincero". Nei giorni del Festival emergono tensioni tra i due, mai del tutto chiarite. Poi, durante l'esibizione in diretta, Morgan modifica il testo della canzone al volo, trasformandola in una serie di accuse personali rivolte al collega. Bugo, dopo qualche secondo di incredulità visibile, abbandona il palco e non torna. La domanda di Amadeus - "Dov'è Bugo?" - diventa immediatamente un meme e fa il giro del web in pochi minuti. Il duo viene squalificato.
© Ansa
2023: Blanco prende a calci le rose
La 73ma edizione del Festival condotta da Amadeus, regala due fuori programma nella stessa settimana. Il primo è di Blanco - al secolo Riccardo Fabbriconi - che l'anno prima aveva vinto Sanremo in coppia con Mahmood grazie a Brividi. Tornato all'Ariston come ospite della prima serata per presentare il nuovo singolo L'isola delle rose, Blanco si trova a fare i conti con problemi tecnici che compromettono l'esibizione. La sua reazione è immediata e spettacolare: prende a calci la scenografia floreale sul palco, distruggendo gli arredi di rose davanti al pubblico in sala e a milioni di telespettatori. Il gesto scatena reazioni contrastanti - chi lo legge come uno sfogo autentico, chi come un eccesso ingiustificato - e domina la cronaca della serata.
© IPA
© IPA
2023: il bacio di Fedez e Rosa Chemical - e la lite dei Ferragnez
L'ultima serata del 2023 si chiude con l'inatteso bacio tra Fedez e Rosa Chemical, dopo un twerk in platea che aveva già alzato la temperatura della serata. Il momento scatena polemiche immediate, ma il capitolo più chiacchierato si consuma nel backstage: tra Fedez e Chiara Ferragni scoppia una lite accesa, con strascichi mediatici che si trascinano ben oltre la settimana sanremese. Per i Ferragnez, già sotto i riflettori, quell'episodio segna l'inizio di una crisi pubblica destinata a diventare essa stessa un caso nazionale.