Così, per tutto il pomeriggio di venerdì, nella metà inferiore di palazzo Berlaymont si è registrato un clima pressoché tropicale. E, come precisa Politico, mentre Ursula von der Leyen ha il suo ufficio al 13esimo piano, tutti i commissari lavorano dall'ottavo piano in su. Ovviamente è scattata la protesta dei dipendenti, sempre protetti dall'anonimato: "È una vergogna", ha detto un membro del personale del Direttorato generale per lo Sviluppo rurale e dell'agricoltura. Per un altro si tratta invece di una misura d'altri tempi: "Siamo tornati al feudalesimo". Dall'ottavo piano in su fanno però sapere che, nonostante l'aria condizionata funzionasse ancora, all'interno la temperatura era comunque vicina ai 26 gradi. Chissà se è sufficientemente alta per far placare la "rivolta dei vassalli".