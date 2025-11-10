Logo Tgcom24
"INVASIONE FUORI CONTROLLO"

Roma, centro in ostaggio delle golf car

Per guidarle non serve una licenza specifica: basta la patente per l'auto"

di Alessio Fusco
10 Nov 2025 - 19:41
01:41 

A Roma queste quattro ruote sono ormai diventate un mezzo di trasporto utilizzato da privati per far visitare la città ai turisti. E spesso creano caos e disagi per la viabilità della capitale
 

