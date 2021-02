Roma, funerali di Stato per Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci

Le due bare di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci sono entrate in chiesa avvolte nel Tricolore, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e Martiri a Roma. Oltre ai familiari, molte le autorità che hanno partecipato ai funerali di Stato dell'ambasciatore italiano in Congo e del carabiniere, entrambi uccisi in un agguato. Alla cerimonia anche il premier Mario Draghi . Il cardinale De Donatis nell'omelia: "Strappati alla vita dagli artigli di una violenza feroce".

La moglie di Attanasio con la figlia in braccio - Le due bare sono state sistemate di fronte all'altare nella Basilica. In prima fila, tra i familiari delle vittime la moglie di Luca Attanasio, Zakia Seddiki, che tiene in braccio una delle tre figlie.

Il cardinale De Donatis: "Luca e Vittorio strappati alla vita da una violenza feroce" - "C'è angoscia per i troppi uomini invaghiti dal denaro, che tramano la morte del fratello", ha detto il vicario del Papa, il cardinale Angelo De Donatis nell'omelia durante la messa. "C'è angoscia - ha continuato - perché la giustizia è disattesa. Luca e Vittorio sono stati strappati da questo mondo da artigli di una violenza feroce, che porterà altro dolore. Dal male viene solo altro male".

"Hanno compromesso la loro vita per gli altri" - "Occorre smascherare il germe dell'indifferenza violenta che è nei cuori - ha ripreso il cardinale - e dire: è un problema mio. Questi nostri fratelli hanno deciso di compromettersi con l'esistenza degli altri anche a costo della loro vita. In questi giorni sentiamo l'angoscia di tre famiglie, quelle di Luca e Vittorio e quella del loro autista Mustafa Milambo, e dell'intera famiglia delle nazioni. Angoscia perché manca la pace tanto desiderata, angoscia perché le promesse di giustizia sono state disattese".

Oltre ai familiari delle due vittime, molte le autorità presenti alla cerimonia. Tra gli altri il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, della Difesa Lorenzo Guerini, il sindaco Virginia Raggi, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e i vertici delle Forze armate. Non c'è il capo dello Stato Sergio Mattarella, per un'indisposizione. Partecipano inoltre la presidente del Senato Elisabetta Casellati e il presidente della Camera Roberto Fico.

Un minuto di silenzio in tutte le ambasciate del mondo - Al ministero degli Esteri e in tutte le ambasciate nel mondo è stato osservato un minuto di silenzio in omaggio alle due vittime.

L'ambasciatore francese: "Omaggio a Luca Attanasio" - "Funerali di Stato: omaggio a Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci. Due uomini che hanno voluto dare il loro contributo per un mondo migliore. Rispetto e raccoglimento". Così ha scritto in un tweet l'ambasciatore di Francia a Roma Christian Masset, aggiungendo la foto della corona di fiori offerta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il Tricolore e l'hashtag #insieme.