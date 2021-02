Attacco in Congo, un italiano dell'Onu sopravvissuto: "Forse Attanasio poteva essere salvato"

Afp

"Dal momento in cui il nostro ambasciatore è stato colpito a quando è arrivato all’ospedale di Goma, dove è morto, sono passati 50 minuti. Un tempo lunghissimo e cruciale in cui forse si sarebbe potuto salvare". Sono le parole di Rocco Leone, direttore del programma Onu del World Food Programme, che si trovava a pochi metri dal convoglio assalito in Congo, in cui hanno perso la vita l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. Leone si è salvato perché, come riportato da Repubblica, era rimasto indietro.