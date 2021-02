Congo, autopsia: Attanasio e Iacovacci morti in una sparatoria, non è stata un'esecuzione

Facebook

L'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci sono rimasti uccisi in uno scontro a fuoco: non si è trattato quindi di un'esecuzione. A rivelarlo sono i primi risultati dell'autopsia disposta sui cadaveri dalla Procura di Roma ed eseguita al Policlinico Gemelli.