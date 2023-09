Infermiera uccisa a Roma, fermato l'ex compagno

Fotogallery - Olbia, esplode camper in spiaggia: muore un bambino

Fotogallery - A Vercelli il corteo per i 5 morti sui binari a Brandizzo

Svolta a Roma nelle indagini sull'omicidio di Rossella Nappini, l'infermiera uccisa lunedì con una serie di coltellate nell'androne di un palazzo.

Un uomo è stato fermato: si tratta di un 45enne di nazionalità marocchina che in passato ha avuto una relazione con la vittima. L'uomo è stato bloccato dagli uomini della Squadra Mobile che hanno ascoltato in questura, in coordinamento con la procura, una serie di sospettati.