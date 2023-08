Cagliari, uccise la fidanzata 16enne: in permesso premio viene fermato ubriaco alla guida

Fermato dalla polizia stradale a Cagliari nel corso di un normale controllo, ha tentato di scappare prima in auto e poi a piedi.

Quando gli agenti hanno controllato i documenti, hanno capito il motivo di quella fuga: il ragazzo bloccato era Lucio Marzo, 24 anni, pugliese di Castrignano del Capo, condannato in via definitiva per l'omicidio della sua fidanzata 16enne, Noemi Durini, uccisa il 3 settembre del 2017 nel comune in provincia di Lecce. Era in permesso premio per svolgere un'attività lavorativa in un esercizio commerciale a Sarroch, a 20 chilometri dal capoluogo sardo. Ma tra le prescrizioni del provvedimento c'era anche il divieto di usare veicoli a motore. Inoltre, sottoposto ad accertamenti etilometrici, è risultato positivo. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza.