Seppellì viva la fidanzata e chiede di lavorare fuori dal carcere: lo sdegno della famiglia di Noemi Durini

"Non ha rubato un'auto, non ha spacciato. Ha ucciso. Io non dimentico il suo sorriso beffardo fuori dalla caserma dei carabinieri dopo aver confessato l'omicidio. Come si può permettere la libertà a un essere così? Che dignità dovrebbe recuperare che di dignità non ha nulla, che di umano non ha nulla, soltanto la fisionomia e la biologia?". E' una parte del lungo post pubblicato sulla propria pagina social da Benedetta Durini, la sorella di Noemi, la 16enne di Specchia (Lecce), uccisa il 3 settembre del 2017 dal suo fidanzato e il cui cadavere fu trovato dieci giorni dopo sotto un cumulo di pietre nella campagne di Castrignano del Capo. "No ai benefici per il killer", scrive ancora la sorella di Noemi, mentre la madre Imma Rizzo si dice "sconcertata".