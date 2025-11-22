Roma, incendio in una casa di riposo: morta un'anziana e quattro intossicati

Nella struttura si trovavano sedici pazienti, soccorsi dai vigili del fuoco e 118. L'edificio è stato evacuato e posto sotto sequestro
© Vigili del Fuoco
Una donna di 87 anni è morta e altre quattro persone sono rimaste intossicate in un incendio divampato all'interno di una casa di riposo di Torrita Tiberina, alle porte di Roma. Nella struttura si trovavano sedici pazienti. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre e hanno portato in salvo gli anziani assieme ai soccorritori del 118, che li hanno trasportati in ospedale per controlli dopo aver inalato fumo.
La vittima si trovava nella sua stanza al primo piano. Al termine delle attività di spegnimento e di messa in sicurezza, l'edificio è stato posto sotto sequestro.