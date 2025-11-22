Roma, incendio in una casa di riposo: morta un'anziana e quattro intossicati

Una donna di 87 anni è morta e altre quattro persone sono rimaste intossicate in un incendio divampato all'interno di una casa di riposo di Torrita Tiberina, alle porte di Roma. Nella struttura si trovavano sedici pazienti. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre e hanno portato in salvo gli anziani assieme ai soccorritori del 118, che li hanno trasportati in ospedale per controlli dopo aver inalato fumo.