Napoli, le telecamere lo inquadrano mentre dà fuoco a sacchi di rifiuti: arrestato

E' stato inquadrato e visto dai sistemi di videosorveglianza del Nipaaf (Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale) mentre dava fuoco a quintali di rifiuti ed è stato arrestato. Le telecamere impiegate nella lotta ai reati ambientali hanno consentito di incastrare un 57enne di Acerra (Napoli) mentre appiccava un incendio a 25 sacchi contenenti scarti tessili. Il rogo del materiale ha provocato una densa nube che si è estesa fino a raggiungere alcune abitazioni della zona. Dopo aver dato fuoco ai sacchi, l'uomo si è allontanato a bordo del suo suv.