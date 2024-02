Roma, imbrattata da due animalisti la fontana di Piazza del Popolo

Gli attivisti hanno esposto anche la scritta "Basta animali nei circhi". Saranno denunciati per danneggiamento

Due attivisti hanno imbrattato la fontana dei Leoni in piazza del Popolo, gettando vernice gialla, rossa e arancione sul marmo candido della base dell'obelisco e sopra le statue degli animali. Il duo ha anche esposto una scritta: "Basta animali nei circhi". Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato gli animalisti: un uomo e una donna di 33 e 29 anni, i quali saranno denunciati per danneggiamento.

Il gesto è stato rivendicato sui social dal movimento "Ribellione Animale". "Con quest'azione di disobbedienza civile non violenta apriamo ufficialmente la Campagna Kimba - Ruggiti di Libertà, nata e ispirata dalla ribellione del leone Kimba scappato dal circo, in cui è prigioniero, lo scorso 11 novembre a Ladispoli", si legge in un post su Instagram.