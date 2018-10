Roma, gabbie sporche e niente cibo: casa abbandonata diventa gattile lager

A Montecompatri, appena fuori Roma, una lite familiare ha avuto ripercussioni anche su un immobile. La casa, abbandonata ormai da oltre due mesi, è diventata un ricovero d’urgenza per alcuni gatti. Più che di ricovero si dovrebbe però parlare di un vero e proprio gattile. Le condizioni igieniche in cui sono costrette a vivere i mici - come ci mostra Edoardo Stoppa - sono inaccettabili: gabbie chiuse con lucchetti arrugginiti, acqua stagnante, niente cibo, cumuli di spazzatura ammassati in giardino, sul terrazzo e anche nelle camere del piano superiore.



Una situazione che si è venuta a creare per il disinteresse della proprietaria, che raggiunta dai microfoni dell’inviato di Striscia la Notizia non ha voluto lasciare dichiarazioni. I nipoti hanno provato a risolvere la situazione ma non hanno avuto nessun riscontro. E così la casa abbandonata diventa sempre più simbolo del degrado e dei rischi dell’accumulo seriale, sia di oggetti sia di animali. Questi ultimi costretti a vivere in una cattività forzata e malsana.