Roma, fabbrica dell’ex penicillina: i palazzi tornano a essere occupati dagli immigrati irregolari

38mila immigrati irregolari in più negli ultimi sette mesi. Il decreto sicurezza, e la conseguente stretta sui permessi di soggiorno, dà i suoi primi effetti. Nonostante gli sgomberi, il problema dell’occupazione abusiva e dei campi persiste. Le telecamere di “Stasera Italia”, in onda su Rete Quattro, a un mese di distanza dall’intervento delle forze dell’ordine alla fabbrica dell’ex penicillina di Roma, sono tornate in quelle strutture abbandonate.



Basta fare un passo per accorgersi che nulla è cambiato: la ruspa non ha funzionato e i palazzi intorno alla fabbrica sono tornati ad essere occupati dai clandestini, quegli stessi sono stati buttati per strada il mese scorso.