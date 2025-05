Roma, fa benzina e il Suv esplode: uomo gravemente ustionato

Un uomo è ricoverato tra la vita e la morte in ospedale dopo che il suo Suv ha preso fuoco ed è esploso a una stazione di benzina a Roma. E' successo in zona Bravetta, al distributore Ip di via della Consolata. L'uomo è rimasto gravemente ustionato ed è stato estratto vivo dall'auto in fiamme dal personale del distributore e da una squadra dei vigili del fuoco che stava passando in zona.