Roma, donna accoltella il marito che la stava picchiando con un bastone: l'uomo è grave

Una donna di 52 anni ha colpito con un coltello dieci volte il marito che, al culmine di una lite, la stava picchiando, poi ha contattato il 112. E' accaduto nella notte in zona Magliana a Roma. L'uomo, un 52enne di Pescara, è stato portato in ospedale in codice rosso. La moglie avrebbe raccontato agli agenti della polizia di aver subito molti maltrattamenti dal marito nel corso degli anni.