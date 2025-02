Bimbo picchiato dal padre a Scicli (Ragusa), l'ex moglie: "Subivo botte e violenza"

"Non l'ho mai denunciato perché non lo volevo rovinare, gli volevo bene e soprattutto volevo tenere unita la famiglia", confessa l'ex moglie. "Perché voi avete un bambino che ha bisogno di particolari attenzioni, lui gliele dava?", chiede l'inviata del programma di Canale 5. "No, assolutamente e diceva che il bambino era pazzo. All'ultimo, quando lui gli ha alzato le mani contro, ho deciso di andarmene di casa. Sono stata a ospite casa di mia sorella e mio cognato e, quando lui mi ha rivista per strada ,mi ha spinta a terra", spiega la donna. E conclude: "Quando ho sentito la notizia, ho pensato che è un mostro. Ho avvertito la sua attuale moglie di non tornarci più assieme e credo che dovrebbe stare in carcere".