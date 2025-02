Bimba sbranata ad Acerra, il veterinario che ha analizzato il pitbull: "Non manifesta aggressività"

"Fino a oggi Tyson non manifesta comportamenti particolare e tutti i giorni si lascia gestire tranquillamente", spiega ai microfoni di "Mattino 4" Nicola Ambrosio, responsabile veterinario dell'Asl Napoli 2, che poi smentisce di essere dovuto iniettare calmanti per effettuare le analisi. "Non abbiamo mai sedato nessuno", precisa il medico.