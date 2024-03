Roma, studente prende una nota: il patrigno massacra di botte il preside

Un dirigente scolastico è stato massacrato di botte dal patrigno di uno studente, dopo che quwst'ultimo aveva preso una nota.

E' accaduto all’istituto paritario San Gabriele, in via della Giustiniana, a Roma. I genitori degli altri studenti non usano mezzi termini per descrivere il momento in cui il compagno della madre di uno studente liceale ha aggredito il dirigente scolastico, Raimondo Pietroletti, che è ricoverato in ospedale con 90 giorni di prognosi. "L'ha massacrato".