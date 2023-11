Roma, lite tra studente e professore sfocia in una scazzottata: il docente finisce in ospedale

A Roma una lite accesa tra un docente e uno studente 17enne in un istituto tecnico professionale in zona Monteverde è sfociata in una colluttazione.

Nella scazzottata ha avuto la peggio il professore che, colpito da due pugni, è rovinato a terra battendo la testa. L'uomo, un 52enne, è stato ricoverato in codice rosso ma con il passare delle ore le sue condizioni sono migliorate ed è stato dichiarato fuori pericolo.