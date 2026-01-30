Roma, comprano quattro Rolex con i soldi del Monopoli
Era arrivato dal Giappone per concludere la trattativa ma è stato truffato: il raggiro gli è costato 247mila euro
© ansa
Era arrivato dal Giappone per concludere la trattativa. Quattro Rolex per 247mila euro. Si era messo d'accordo con due romani che lo avevano convinti ad arrivare nella Capitale per concludere l'affare ma poi le cose hanno preso una piega diversa. Lo scambio, soldi-orologi, c'è stato. Però quei soldi erano del Monopoli. E lui se ne è accorto quando era troppo tardi.
L'aggancio su Instagram e il volo dal Giappone
Lui è un venditore di 35 anni, giapponese. Aveva pubblicato su Instagram le foto dei suoi quattro orologi che avrebbe voluto vendere. Come scrive Repubblica, a interessarsi sono stati due romani che gli hanno chiesto qualche info. Sembravano interessati. Così si mettono d'accordo e decidono di incontrarsi a Roma. Lo convincono a venire a proprie spese. Si mettono d'accordo con il prezzo: 247mila euro per due Rolex Daytona in oro, un Gmt Master con il quadrante blu e rosso, e un Dateju.
La birra al pub e lo scambio con la valigetta
Atterrato a Fiumicino prende un hotel nella Capitale. Lo vengono a prendere e vanno in un pub. La macchina che usa era a noleggio, l'avevano affittata tramite una terza persona. Davanti una birra concludono l'affare. Lui gli dà una valigetta con i quattro Rolex, i due gli danno uno zaino pieno di soldi, in mazzette.
La scoperta in Hotel
Arrivato in Hotel il giapponese si mette a contare i soldi. E da lì fa la scoperta. I soldi erano finti. Soltanto i primi della mazzetta erano veri, gli altri no. Prova a mettersi in contatto con i truffatori ma nel frattempo il profilo Instagram viene cancellato. E così, prima di ripartire, va a fare denuncia.