Roma, comprano quattro Rolex con i soldi del Monopoli

Era arrivato dal Giappone per concludere la trattativa. Quattro Rolex per 247mila euro. Si era messo d'accordo con due romani che lo avevano convinti ad arrivare nella Capitale per concludere l'affare ma poi le cose hanno preso una piega diversa. Lo scambio, soldi-orologi, c'è stato. Però quei soldi erano del Monopoli. E lui se ne è accorto quando era troppo tardi.