Roma, cento famiglie vivono in una scuola occupata alla Magliana

“Leva quella telecamera sennò te sfonno”: è così che uno degli abitanti della scuola occupata nel quartiere Magliana di Roma, risponde all’inviato di Striscia la Notizia, Jimmy Ghione, che ha provato ad indagare sulla situazione dello stabile. In questo isolato gli edifici occupati sono due, una vecchia scuola e un palazzo fatiscente, e all’interno delle strutture vivono più di cento famiglie.



“Io sto qua da 11 anni” dice uno dei residenti. La compravendita degli “appartamenti”, spesso ricavati anche in zone non adibite ad uso abitativo come per esempio le scale di emergenza, ha un suo costo. "Non si entra gratis qui dentro, bisogna pagare. 4500 euro per una casa piccola ed è tua” raccontano gli inquilini. Spazi abusivi venduti clandestinamente, ovviamente senza contratto.