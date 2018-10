Roma, rientra dal weekend e trova la casa occupata: “Le mie cose buttate in strada”

Il rientro dal weekend si è trasformato in un vero e proprio incubo per Paola Barzotti, 46 anni, da15 residente in un appartamento Ater di proprietà della Regione, nel quartiere Laurentino 38 di Roma. Quando la donna è tornata a casa con i suoi tre figli, lo scorso lunedì intorno alle 19, ha trovato la sua casa occupata. I mobili del suo appartamento, i libri dei suoi figli, i loro effetti personali sono stati presi e buttati in strada vicino ai bidoni della spazzatura. Per la situazione della dipendente comunale c’è poco da fare, almeno per il momento: la famiglia Milanesi, che si è impossessata della sua casa, è conosciuta nel quartiere per essere “poco raccomandabile - come spiega Paola ai microfoni di Mattino Cinque - tanto che persino le forze dell’ordine mi hanno detto ‘Contro chi ti sei messa!’”.



La donna ha chiamato i Carabinieri che sono rimasti con lei fino alle tre di notte nel terribile giorno del suo rientro e ha sporto regolare denuncia contro questa famiglia che domina lo stabile di proprietà della Regione. A oggi, gli inquilini abusivi occupano ancora le mura della sua casa. “Sono costretta a dormire in macchina così mi rendo conto quando loro, di notte, scendono per buttare via le mie cose e cerco di recuperare quello che posso”, aggiunge la donna mentre suo figlio Matteo, 23 anni, racconta “Io e i miei fratelli, entrambi minori, siamo andati a dormire dai nonni”.