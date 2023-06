Roma, porta il cane alla toelettatura ma quando torna lo trova morto strozzato

La ricostruzione - Secondo quanto ricostruito, il tutto sarebbe accaduto in pochissimi minuti. Durante le operazioni di toelettatura, probabilmente a causa della presenza di un altro cane, Kenya si sarebbe innervosita e avrebbe cominciato a dimenarsi, finendo per attorcigliare al collo la catena a cui era legata. Durante questi concitati momenti, nel tentativo di liberare l'animale la dipendente sarebbe stata azzannata sulle braccia, riportando ferite. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Ardea, che hanno richiesto l'intervento di personale del servizio veterinario dell'Asl di Albano Laziale. Ma per Kenya ormai non c'era nulla da fare: è morta soffocata.

Lo strazio del proprietario - "Non potevi scegliere momento peggiore - scrive Daniele su Facebook - , il destino è stato orribile con te, addio dolce Kenya mia già mi manchi tantissimo". Kenya, era uno splendido esemplare di corso. Poi una promessa: "Amore farò arrivare al mondo il modo in cui sei stata uccisa".