Roma, usa le candele per risparmiare sulla bolletta: si incendia la casa, morta un'anziana disabile

Dramma della povertà a Roma: una donna di 76 anni è morta domenica sera a causa di un incendio causato da una candela tenuta accesa per risparmiare sulla bolletta dell'elettricità.

La vittima viveva insieme al marito di 77 anni e al figlio 51 anni che sono, invece, riusciti a salvarsi. La tragedia è avvenuta in via del Pigneto in un appartamento di accumulatori seriali: l'anziana donna è morta in quanto immobilizzata a letto per problemi di salute.