Roma, bimbo si sporge dalla finestra per salutare la sorella e cade: è gravissimo

Un 11enne è caduto dalla finestra di casa a Roma, in zona Tiburtina. È accaduto martedì mattina, intorno alle 11:30. Soccorso, il bambino è stato portato in gravi condizioni, intubato, in ospedale dal 118. È stato ricoverato nella terapia intensiva del pronto soccorso del Bambino Gesù. La prognosi al momento è riservata.