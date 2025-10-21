Roma, bimbo si sporge dalla finestra per salutare la sorella e cade: è gravissimo

È stato ricoverato nella terapia intensiva del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù
© ansa
Un 11enne è caduto dalla finestra di casa a Roma, in zona Tiburtina. È accaduto martedì mattina, intorno alle 11:30. Soccorso, il bambino è stato portato in gravi condizioni, intubato, in ospedale dal 118. È stato ricoverato nella terapia intensiva del pronto soccorso del Bambino Gesù. La prognosi al momento è riservata.
Sul posto è intervenuta la polizia, che indaga. Da una prima ricostruzione, il bambino era in casa con la mamma e si sarebbe sporto dalla finestra per vedere la sorella che usciva dal portone, cadendo nel vuoto.