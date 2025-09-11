Modena, bimba di tre anni precipita da una finestra al terzo piano: un vicino la afferra al volo e la salva

"Non chiamatemi eroe, è stato un gesto istintivo: non potevo non intervenire", ha dichiarato emozionato il 31enne marocchino Faycal Elidrissi, che stava rientrando a casa dal lavoro
Tragedia sventata in una palazzina a Modena. Una bambina di tre anni è caduta da una finestra al terzo piano ma è stata salvata da un vicino di casa che l'ha afferrata, evitando il peggio. È successo nella tarda mattinata di martedì in via Repubblica di Montefiorino. La bimba, dopo il volo dalla finestra, è precipitata sopra una pensilina continuando a rotolare: prima di cadere a terra rischiando un impatto fatale è stata presa da Faycal Elidrissi, un ragazzo marocchino di 31 anni che proprio in quel momento stava rientrando dal lavoro. La piccola ha riportato delle fratture a causa dell'impatto con la pensilina ed è ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita. "Mi tremavano le braccia - ha raccontato con emozione il giovane a La Gazzetta di Modena -. Lo spavento è stato enorme, ma l’importante è che stia bene".
Secondo quanto si legge sulla testata locale, la bambina si è affacciata pericolosamente dalla finestra della cucina dell’appartamento mentre i genitori stavano dormendo. I vicini di casa, dopo essersi accorti del pericolo, hanno lanciato l'allarme con grida disperate. Ma non hanno fatto in tempo a chiamare i soccorsi perché la bimba, dopo pochi istanti, è precipitata per circa sei metri. In quel momento, il 31enne che stava rientrando a casa per la pausa pranzo l'ha notata, in pochi secondi si è appostato nella traiettoria di volo e l'ha afferrata. "L’ho vista cadere - ha spiegato - così ho parcheggiato la macchina velocemente davanti al palazzo. Sono corso sotto alla tettoia, lei stava rotolando e stava per precipitare. Per fortuna sono arrivato in tempo: ho allargato le braccia e l’ho presa al volo. Non ho mai provato uno spavento così grande. Anche lei era terrorizzata. Perdeva sangue dal volto e piangeva. Ho chiamato subito il 118 e sperato che non avesse riportato ferite gravi. Vedevo che tutto sommato stava bene, ma era molto spaventata".
Sempre stando a quanto riporta La Gazzetta di Modena, "la Procura sta valutando la posizione dei genitori che potrebbero essere accusati di abbandono di minore". "Conosco bene la famiglia – ha detto a proposito il vicino di casa -, sono amico dei genitori. Non appena hanno capito cosa fosse accaduto, erano sconvolti. Purtroppo è avvenuto tutto in pochissimi secondi, non si sono accorti di nulla. Sono contento di avere sventato questa tragedia, l’impatto da quell’altezza sarebbe stato devastante. Ma non chiamatemi eroe, è stato un gesto istintivo: non potevo non intervenire".
