Modena, bimba di tre anni precipita da una finestra al terzo piano: un vicino la afferra al volo e la salva

Secondo quanto si legge sulla testata locale, la bambina si è affacciata pericolosamente dalla finestra della cucina dell’appartamento mentre i genitori stavano dormendo. I vicini di casa, dopo essersi accorti del pericolo, hanno lanciato l'allarme con grida disperate. Ma non hanno fatto in tempo a chiamare i soccorsi perché la bimba, dopo pochi istanti, è precipitata per circa sei metri. In quel momento, il 31enne che stava rientrando a casa per la pausa pranzo l'ha notata, in pochi secondi si è appostato nella traiettoria di volo e l'ha afferrata. "L’ho vista cadere - ha spiegato - così ho parcheggiato la macchina velocemente davanti al palazzo. Sono corso sotto alla tettoia, lei stava rotolando e stava per precipitare. Per fortuna sono arrivato in tempo: ho allargato le braccia e l’ho presa al volo. Non ho mai provato uno spavento così grande. Anche lei era terrorizzata. Perdeva sangue dal volto e piangeva. Ho chiamato subito il 118 e sperato che non avesse riportato ferite gravi. Vedevo che tutto sommato stava bene, ma era molto spaventata".