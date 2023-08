Torino, bimba di 5 anni precipita dal quinto piano: presa al volo da un passante

La piccola non è in pericolo di vita. A richiamare l'attenzione di Mattia Aguzzi, l'uomo che l'ha salvata, sarebbe stato un ragazzo affacciato al balcone del palazzo di fronte a quello dove la bambina è caduta

È viva per miracolo la bambina di 5 anni precipitata nella mattina di sabato 26 agosto dal quinto piano di un palazzo in via Nizza, a Torino .

Non è in pericolo di vita - La piccola è stata trasportata, cosciente, all'ospedale infantile Regina Margherita. Non è in pericolo di vita. Stando a quanto emerso, era casa con i genitori quando è rimasta appesa al balcone prima di precipitare. A richiamare l'attenzione su quanto stava accadendo è stato un ragazzo del palazzo di fronte, che quando ha visto la piccola affacciarsi pericolosamente al balcone ha cominciato a urlare. Mattia Aguzzi, un impiegato 37enne che stava passando in quel momento per strada con la fidanzata, ha sentito le grida ed è riuscito a prendere al volo la bambina, precipitata pochi secondi dopo l'allarme.



La testimonianza della fidanzata - La fidanzata di Mattia ha raccontato quei terribili secondi. "Abbiamo sentito urlare 'Stai ferma, stai ferma' - ha detto -. La bambina era seduta sul cornicione. Ho provato a citofonare a tutti, ma quando mi sono girata era già caduta e Mattia l'aveva presa ed era in ginocchio. La bambina si è messa a piangere e noi abbiamo detto 'È viva'. Mattia è stato bravissimo".