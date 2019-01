Aria irrespirabile a Roma nei pressi dei varchi della ztl tra le 18 e le 19. “Striscia la notizia” è andata nella capitale per raccontare un fenomeno che sta diventando dilagante: le code all’ingresso delle aree a circolazione limitata. Molte auto, infatti, aspettano che i varchi vengano disattivati per accedere al centro della città. Per farlo, sostano con i motori accesi vicino agli ingressi aspettando che i monitor segnalino lo spegnimento delle telecamere di sorveglianza. I commercianti della zona si lamentano, raccontando che le loro attività sono fortemente compromesse da questo fenomeno in aumento e i clienti non si fermano più nei loro negozi perché la puzza è talmente forte che le persone scappano.