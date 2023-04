Roma, autista Atac chatta mentre guida (senza mani) l'autobus: sospeso

Sospensione immediata - Come riporta la Repubblica, un uomo alla guida di un bus Atac sulla via Nomentana a Roma è stato sorpreso da alcuni passeggeri mentre conduceva l'autobus solo con gli avambracci per mandare messaggi sullo smartphone. È stato ripreso per un po' di tempo e il video, arrivato all'azienda, ha fatto scattare subito il provvedimento disciplinare: in breve tempo l'autista è stato identificato e sospeso. L'uomo ha pagato il suo errore con la sospensione tempestiva dal servizio. Non sono stati necessari ulteriori approfondimenti per il provvedimento, preso velocemente da Atac, che già in precedenza aveva punito in modo celere chi era venuto meno al rispetto delle regole in maniera così evidente.

Un tweet lo ha incastrato Come riporta Il Messaggero, a inchiodare l'uomo è stato un tweet senza nessuna citazione, nemmeno di Atac, e visualizzato da pochissime persone. Non è stato però difficile risalire alla sua identità perché il post sui social riportava l'orario, la data e il numero del mezzo: informazioni sufficienti per far scattare il provvedimento disciplinare.