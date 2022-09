Roma, autista Atac guarda la partita mentre è alla guida: sospeso 

Si aggiunge un nuovo episodio alla serie di "denunce social" contro i disservizi dell'azienda di trasporti romana Atac e il suo personale. Non bastava il caso dei passeggeri rimasti chiusi all'interno della metropolitana di Cornelia, subito dopo l'inizio dello sciopero del 16 settembre. Questa volta a finire su Twitter è la foto di un autista che guarda una partita dal suo smartphone mentre è in servizio, e perfino alla guida dell'autobus. Immediata la risposta dell'azienda: sospensione dallo stipendio e dal ruolo.

"A voi pare normale?" - Chiede l'utente autore del tweet di denuncia taggando direttamente l'account di Atac. "Puoi fornirci particolari? Siamo a disposizione in DM" si legge nel messaggio di risposta dell'azienda, che subito dopo ha fatto scattare il provvedimento disciplinare. Nello scatto l'autista, mani sul volante, è ritratto con la testa rivolta in parte verso lo smartphone attaccato al finestrino. Sullo schermo si vedono scendere in campo i calciatori della Lazio, che dopo pochi istanti avrebbero giocato lo sfortunato match contro i danesi del Midtjylland. Immediata la pioggia di commenti social tra battute sarcastiche e dure critiche all'autista colto in flagrante, o più in generale all'azienda, con tanto di riferimento a episodi simili o comunque quanto meno opinabili.

La segnalazione - "Guidava e ogni tanto si faceva cascare l'occhio sul cellulare per seguire la partita". Questa la testimonianza dei passeggeri - riportata da la Repubblica - all'azienda. Gli autori dello scatto hanno anche aggiunto il dettaglio di alcune brusche frenate in corrispondenza degli eventi più rilevanti del match. Ora l'autista dovrà difendersi davanti alla commissione disciplinare dell'azienda di via Prenestina.