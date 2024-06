Marcello Colafigli, detto "Marcellone", ha ispirato il personaggio del "Bufalo" nel libro "Romanzo Criminale" e a 70 anni, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, non aveva lasciato la scena criminale della Capitale. Colafigli è stato riconosciuto unitamente a Franco Giuseppucci, Enrico De Pedis, Maurizio Abbatino e Nicolino Selis, come uno dei promotori della Banda della Magliana, attiva a Roma tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '90. Condannato a più ergastoli, è statoi riconosciuto colpevole anche del sequestro e dell'omicidio del duca Massimo Grazioli Lante della Rovere (considerata come l'azione con cui la Banda ha iniziato la propria attività criminale), e dell'omicidio, come mandante, di Enrico De Pedis, detto "Renatino".