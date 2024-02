Roma, arrestato Guglielmo Sinibaldi: ex boss della banda della Magliana

E' stato arrestato, in provincia di Roma, Guglielmo Sinibaldi, ex boss della banda della Magliana.

Sinibaldi si era reso irreperibile dal 2014, un anno dopo che era stato fermato in Veneto dai carabinieri per una truffa. Nel 2021 la procura della Repubblica di Chieti emise a suo carico due sentenze di condanna per truffa, insolvenza fraudolenta, furto e ricettazione. Proprio in quel periodo si rese irreperibile dal suo indirizzo di residenza in Abruzzo ad Avezzano.