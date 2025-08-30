Roma, auto a forte velocità travolge due pedoni: un morto e un ferito

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in via Severiana, a Tor San Lorenzo, frazione litoranea di Ardea, in provincia di Roma. I due erano a piedi quando sono stati travolti da un'auto che andava a forte velocità. Uno dei due, centrato in pieno, è morto sul colpo, mentre l'altro è stato soccorso e portato in codice rosso in ospedale dove è in gravi condizioni. Non sono ancora state rese note le generalità delle due persone coinvolte nell'incidente. Il conducente dell'auto, invece, è stato fermato dai carabinieri della locale stazione. Sul posto anche la polizia locale di Ardea che conduce le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto.