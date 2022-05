Roma, la mamma della giocatrice di basket "schiaffeggiata" dall'allenatore chiude il caso: "Solo una pacca, lei è serena"

Chiude così il caso diventato virale la madre dell'atleta 17enne che in un video si vede ricevere uno schiaffo sulla nuca dall'allenatore di basket. "Mia figlia è molto tranquilla - aggiunge. - Preciso anche, essendo stata presente all'incontro, che non è stato un ceffone ma una pacca sulla coda. Quindi vi pregherei di interrompere questa tempesta mediatica che non giova a nessuno". Il riferimento è all'intervallo tra primo e secondo tempo della finale per terzo e quarto posto di Serie B femminile , tra Basket Roma e la Aran Cucine Roseto nel PalaSojourner di Rieti.

L'episodio che aveva indignato -

è riuscito a immortalare la scena

pagina Facebook

La posizione dell'allenatore -

alcune associazioni

Giovanni Petrucci

Giovanni Malagò

Chiedo scusa

non era mia intenzione

le ho sfiorato

Luciano Bongiorno, allenatore delle atlete romane, si era avvicinato a una delle sue giocatrici e, dopo averle urlato qualcosa, le avrebbe tirato uno schiaffo alla nuca. Il motivo di tale gesto sarebbe stato un errore della ragazza in questione che avrebbe permesso alle avversarie di realizzare un punto.Per alcuni secondi al PalaSojourner è calato il silenzio. Qualche spettatore, che stava registrando la partita col proprio smartphone,che poi è stata pubblicata sui social. Questo ha provocato una bufera che ha inondato ladella Basket Roma. La maggior parte degli utenti chiedeva un provvedimento disciplinare nei confronti dell'allenatore.Sul fatto erano intervenute ancheche avevano chiesto l'intervento diretto del presidente della Federazione Italiana Baskete del presidente del Coni. L'allenatore ha provato a giustificarsi e a ridimensionare l'accaduto. "se dal linguaggio del corpo ho commesso errori, ma assolutamentecolpire nessuno. Mi ero avvicinato per spronarla e per dare una pacca di conforto,la coda dei capelli", la sua posizione.

La madre dell'atleta chiude il caso -

vi pregherei di interrompere questa tempesta mediatica che non giova a nessuno

"Conosciamo Luciano da quando aveva sei anni, età in cui ha iniziato l'attività di minibasket, abbiamo un ottimo rapporto e lui per mia figlia è come un secondo papà", sottolinea la madre della 17enne. "Alla fine della partita con Luciano ci siamo confrontati su quanto accaduto convenendo che non sono gesti belli da vedere, e possono essere fraintesi da chi non conosce il rapporto che c'è tra di noi. Preciso anche, essendo stata presente all'incontro, che non è stato un ceffone ma una pacca sulla coda. Quindi", conclude.