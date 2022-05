A Genova una grande Festa dello Sport

La Festa dello Sport giunge alla sua edizione numero 18 e ripropone la consolidata non stop di sport e spettacolo a un passo dal mare. Come ogni anno sono attesi migliaia di partecipanti, tra studenti, famiglie, appassionati di fitness e sportivi di ogni età e abilità. Tutte le attività sono gratuite .

L’evento,

tutti gli spazi all’aperto del Porto Antico

oltre 90 discipline e attività sportive

completamente gratuita

qualificati istruttori.

organizzato da Porto Antico di Genova e Stelle nello Sport con la collaborazione dei partner storici Uisp e Consorzio Sociale Agorà e il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Coni Liguria. ha a disposizione una superficie di oltre 130.000 metri quadrati che abbracciano, di Piazza Caricamento e i moduli espositivi dei Magazzini del Cotone, i partecipanti hanno così spazio e opportunità per provare, come sempre in manierae con la costante assistenza di

L’offerta di questa edizione è particolarmente ricca:

oltre alle tradizionali discipline (calcio, volley, basket, tennis, rugby, canottaggio e vela) si aggiungono baseball, calistenics, squash, pugilato e i giochi della mente, con ampio spazio dato agli sport acquatici e spazi polifunzionali nei quali si alternano discipline e attività differenti. Alle esibizioni e agli eventi sono riservati tre palchi: Palco Mandraccio per le esibizioni, Palco Millo (in calata Falcone Borsellino) per le lezioni di fitness e danza aperte al pubblico, e l’Isola delle Chiatte dedicata alle discipline orientali, con esibizioni e lezioni aperte al pubblico.

Durante i tre giorni della Festa, tutti i visitatori sono invitati a sperimentare

discipline note

innovative e curiose:

e altre piùdalla ginnastica alle arti marziali, dalla mountain bike alla scherma, passando per atletica, bocce, badminton, danza, pattinaggio e molto altro. Nel villaggio polisportivo trova grande evidenza la vela, anche in previsione dell’arrivo, in calendario per il prossimo anno, della “The Ocean Race”, il cui “Grand Finale” si svolge proprio a Genova. Spazio anche al progetto Orientamenti di Regione Liguria con l’attività “una strada per il successo” declinata a tema sport e test di tiro a segno.

Per quanto riguarda i

grandi eventi

Galà delle Stelle nello Sport

Il Miglio Blu

Auxilium Day, la Festa della Ginnastica, i saggi di Danza Sportiva e Pattinaggio in Piazza delle Feste, il Galà delle Arti Orientali Uisp.

sono da segnalare il, ambientato presso la Sala Grecale dei Magazzini del Cotone, giunto alla sua 23esima edizione, venerdì 20 propone una straordinaria passerella di campioni, tra cui Silvia Salis, Vanni Oddera, Pierre Bruno, Francesco Bocciardo, Francesco Caputo, Federico Garibaldi e Maggie Pescetto.torna a snodarsi intorno ai Magazzini del Cotone, con le evoluzioni dei performer di sYnergiKa al Mandraccio, i compleanni speciali di Panathlon Genova (70 anni) e Us Sestri Ponente (125 anni). E ancora il tradizionale



Il nazionale di rugby

Pierre Bruno

incontra i giovani amanti della palla ovale venerdì (ore 17), Viviana Bottaro, bronzo olimpico a Tokyo, “insegna” karate sabato pomeriggio. In campo anche Francesco Flachi e Christian Puggioni mentre Paola Fraschini (sette volte campionessa del mondo di pattinaggio) ed Edoardo Stochino (vincitore della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere) premiano i vincitori del Concorso scolastico “Il Bello dello Sport” e del Premio Fotografico Nicali Iren.

Oltre 180 le associazioni e le scuole impegnate

Baby Maratona:

venerdì dalle 9 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 19 con oltre 100 eventi in programma. A loro è dedicata per tradizione la giornata di apertura, realizzata grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale: dal Palco Mandraccio alle 9,30 circa viene dato il via allala kermesse, riservata agli alunni delle scuole primarie e secondarie, è per consuetudine dedicata alla Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones.

Alla Festa dello Sport, da sempre attenta alla sostenibilità e alle tematiche sociali, sono presenti anche le

discipline paralimpiche

e special,

alle quali è dedicato il progetto cross-mediale SportAbility, creato dall’Associazione Stelle nello Sport con l’obiettivo di sostenere le realtà liguri che coinvolgono persone con disabilità fisica e/o intellettivo relazionale. Ritorna anche lo speciale appuntamento con la Jet Ski Therapy: sabato 21 quasi 100 ragazzi possono vivere le emozioni della moto d’acqua con il pluricampione del mondo Fabio Incorvaia.

Alla fine, ci sono

premi per tutti,

anche per i più piccoli. Il Passaporto dello Sport è ritirabile gratuitamente all’infopoint di piazzale Mandraccio, sul quale far apporre un timbro per ogni attività svolta e da riconsegnare al termine, in cambio di un attestato di partecipazione e di gadget a sorpresa offerti da Decathlon, Acquario di Genova e The Space Cinema.

In occasione del Galà delle Stelle e dell’intera Festa dello Sport saranno raccolti fondi a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti con una lotteria che metterà in palio una crociera MSC nel Mediterraneo per due persone.



Oltre agli storici sostenitori di Stelle nello Sport, la Festa 2022 può contare sul contributo di Banca Carige, Bayer, Decathlon, Iren, Isolani, Latte Tigullio e Synlab. Media partner sono Il Secolo XIX, Primocanale e Radio Babboleo.

Tutte le informazioni sono online sul sito https://portoantico.it.