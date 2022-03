Roma, all'hub della Stazione Termini vaccini anti-Covid per i profughi ucraini

"L'hub della Stazione Termini di Roma è ora anche destinato alla vaccinazione dei cittadini provenienti dall'Ucraina con il rilascio del codice per straniero temporaneamente presente affinché possano accedere a tutti i servizi sanitari".

Questo l'annuncio dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "La Regione ha immediatamente attivato la macchina sanitaria per accogliere e mettere in sicurezza i primi profughi provenienti nel Lazio dall'Ucraina in questi giorni. Ricoveri per i più piccoli e assistenza medica per tutti", ha confermato Sara Battisti, presidente della Commissione regionale Affari Costituzionali.