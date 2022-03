Ucraina, Fontana: "Piano per accogliere 100mila profughi in Lombardia"

La Lombardia sta predisponendo un piano per l'accoglienza di 100mila profughi che potrebbero arrivare nei prossimi giorni dall'Ucraina.

Lo annunciato il presidente della Regione, Attilio Fontana, spiegando che "stiamo predisponendo un piano per la distribuzione dei profughi a livello regionale. Tenuto conto dei 55mila ucraini residenti in Lombardia", gli arrivi stimati sono "intorno ai 100mila: uno o due persone per ogni ucraino residente".