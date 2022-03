01 marzo 2022 15:28

Tende e coperte, medicinali e alimenti: per l'Ucraina i tir di Croce Rossa Italiana e Protezione Civile

Sono partiti per portare aiuti in l'Ucraina i primi convogli organizzati da Croce Rossa Italiana e Protezione Civile. Quattro tir della Cri sono in viaggio carichi di alimenti, medicinali e coperte, mentre dal polo logistico di Avezzano (L'Aquila) è partito il materiale messo a disposizione dalla Protezione Civile italiana, il cui trasporto è garantito sempre da Croce Rossa Italiana. Si tratta di 200 tende da campo, per una capacità di mille posti letto, che arriveranno a Prochowice, in Polonia, punto di raccolta individuato dalla Commissione Europea come centro logistico per gli aiuti umanitari. Tre funzionari del Dipartimento della Protezione Civile raggiungeranno la Polonia per assicurare il coordinamento logistico degli aiuti italiani